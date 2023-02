Incidente in A4 tra Sommacampagna e Peschiera: un morto e due feriti

Incidente in A4 ieri tra Sommacampagna e Peschiera. Sono stati coinvolti due veicoli, un’auto e un pulmino, che si sono scontrati sulla carreggiata. Purtroppo a perdere la vita è stato un uomo straniero che si trovava sul pulmino, deceduto per le gravi ferite riportate.

Il bilancio dei feriti dell’incidente in A4

L’incidente in A4 tra Sommacampagna e Peschiera è avvenuto nella giornata di ieri, durante il pomeriggio. La dinamica non è ancora chiara e le autorità stanno cercando di ricostruire come possa essere avvenuto lo scontro tra un’auto e un pulmino che trasportava dei lavoratori stranieri. Proprio uno di questi lavoratori, un uomo pakistano di 50 anni, ha perso la vita a causa dello scontro. Infatti, l’uomo è morto sul colpo al momento dell’incidente per le gravi ferite riportate. Sono stati inutili le operazioni tentate dai soccorsi.

Ci sono stati poi altri quattro feriti. Il conducente dell’auto, un italiano che guidava una Bmw, è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale di Borgo Trento. Altri tre colleghi della vittima, che si trovavano a bordo del pulmino, sono stati feriti, ma le loro condizioni non sono gravi e dopo l’incidente sono stati trasportati e ricoverati all’ospedale di Peschiera del Garda.

Traffico in tilt a causa dello scontro

L’incidente in A4 tra Sommacampagna e Peschiera ha mandato in tilt il traffico. Infatti, la strada è stata bloccata per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli operatori del 118, la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco. Si sono formate lunghe code anche sulla carreggiata opposta, perché numerosi automobilisti curiosi hanno rallentato per osservare e capire la scena.

La carreggiata in direzione Milano è stata riaperta solo in serata. Inoltre, la chiusura con uscita consigliata a Verona sud ha provocato gravi disagi e causato code fino a 8 chilometri.