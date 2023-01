Incidente in A4 tra Seriate e Cavenago, 4 mezzi coinvolti: un morto

Incidente mortale in A4 tra Seriate e Cavenago. Sono stati coinvolti 4 mezzi e c’è stata anche una vittima. È successo questa mattina alle ore 05:24, alle prime luci dell’alba. Nello scontro sono state ferite anche tre persone.

La dinamica dell’incidente in A4

Non sono ancora chiari i dettagli dell’incidente in A4 avvenuto questa mattina tra Seriate e Cavenago. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire il tutto e avere un quadro completo della situazione. Ad ogni modo, l’autostrada alle prime luci dell’alba era invasa dalla nebbia. La visibilità era minima e gli automobilisti facevano fatica a guidare in modo sicuro. Comunque, sembra che un mezzo pesante si sia ribaltato e il suo carico si sia riversato in strada. Ciò ha coinvolto altri mezzi presenti sull’autostrada per un totale di 4 veicoli che hanno preso parte all’incidente.

Ovviamente, ciò ha causato grossi danni. C’è stata una vittima, un uomo di 49 anni e altri tre feriti. Inoltre, ci sono stati anche chilometri di coda con conseguenti stop alle entrate Trezzo e Capriate e Bergamo. Sul posto sono accorsi i soccorritori che si sono occupati della vittima e degli altri feriti. Presenti anche le pattuglie della Polizia Stradale e personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Lo sblocco del traffico e della strada

Non c’è stato nulla da fare per la persona di 49 anni che ha perso la vita. Purtroppo, si tratta dell’ennesima vittima della strada di questo inizio di 2023. Le altre persone coinvolte e ferite hanno ricevuto le cure mediche adeguate e sono state trasportate in strutture sanitarie.

Dopo l’incidente la situazione in A4 si è sbloccata solo alle 10:15. Infatti, in quest’ora è stato riaperto il tratto tra Seriate e Cavenago, in direzione Milano. Il traffico in questi momenti non presenta alcuni problemi.