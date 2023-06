Incidente in A4, scontro tra auto e mezzi pesanti: due morti e cinque feriti

Orribile incidente in A4, c’è stato uno scontro tra due auto e due mezzi pesanti, il bollettino è drammatico: due morti e cinque feriti a causa del sinistro stradale.

La dinamica dell’incidente in A4

L’incidente stradale è avvenuto sull’autostrada A4 Torino-Milano, precisamente tra Rho e la barriera di Milano Ghisolfa. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, l’incidente è avvenuto intorno alle ore 12:18 di oggi, giovedì 8 giugno. L’incidente avrebbe coinvolto due auto e due tir in quella che sarebbe stata una vera e propria carambola tra veicoli. Tuttavia, non è ancora chiaro come sia avvenuto l’incidente e quale mezzo sia stato colpito per primo. Secondo MilanoToday, a scatenare il tutto sarebbe stato un tamponamento a catena. Ad ogni modo, il bilancio dei feriti è spaventoso: ci sarebbero due morti e cinque feriti a causa dello scontro. Dopo l’incidente in A4 sono subito scattate le operazioni di soccorso e sono giunge sul luogo ben tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Inoltre, sul luogo si è recata poco dopo anche la polizia stradale che dovrà effettuare le indagini e i rilievi per cercare di ricostruire con chiarezza la dinamica dell’incidente. Per permettere le operazioni di soccorso in totale sicurezza, la carreggiata è stata chiusa al traffico e per questo si sono formati oltre due chilometri di coda.

Chi sono le vittime

Le vittime dell’incidente in A4 viaggiavano a bordo della stessa auto. Tra i feriti recuperati invece, c’è la conducente, una donna di 50 anni e l’altro passeggero di 55 anni. Entrambi sono stati subito soccorsi e trasferiti in ospedale. La conducente della seconda automobile, una donna di 37 anni, è stata ferita in modo più lieve, è stata anche stabilizzata dai soccorsi giunti sul posto ma per accertamenti è stata trasferita all’ospedale San Carlo in codice giallo. I camionisti dei due mezzi pesanti sono feriti ma praticamente illesi, non hanno riportato ferite gravi.