Incidente in A4 tra Pero e Certosa, furgone contro autocisterna: un morto

Nella serata di ieri 31 gennaio c’è stato un incidente mortale sulla A4 tra Pero e Certosa. Un furgone si è schiantato contro un’autocisterna e ciò ha provocato un morto. Il traffico si è paralizzato per diverse ore e ci sono stati grossi problemi per riprendere la circolazione.

L’incidente sull’A4 tra Pero e Milano

Non è ancora chiara la totale dinamica dell’incidente, tuttavia sembrerebbe che un furgone si sia schiantato contro un’autocisterna vuota intorno alle ore 17:30. L’impatto è stato incredibilmente violento e il guidatore del furgone è rimasto incastrato tra le lamiere del suo abitacolo. Viste le condizioni avverse e la potenza dello schianto, sono stati subito allertati i soccorritori. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Milano, i tecnici dell’Ats di Novate e Torino, un’ambulanza e un’automedica.

I vigili del fuoco hanno fatto di tutto per liberare il conducente del furgone dal suo abitacolo. Purtroppo però, non c’è stato nulla da fare, l’uomo di 40 anni era ormai già morto. I soccorsi hanno provato a rianimarlo ma è stato tutto inutile. A quanto pare, l’uomo è morto al momento dell’incidente a causa delle gravi ferite che ha riportato. Illeso invece, il conducente dell’autocisterna.

I problemi al traffico per l’ennesima vittima della strada

La vittima dell’incidente in A4 è solo l’ennesima di questo inizio 2023. Sono davvero tanti gli automobilisti che hanno perso la vita a causa di un incidente stradale, come il giovane di Anguillara Veneta che con l’auto è finito nel fiume ed ha perso la vita.

Questo incidente ha portato anche numerosi problemi relativi al traffico sull’A4. Difatti, sono state chiuse per molto tempo due carreggiate in direzione Venezia. Allo stesso tempo, si sono create lunghe code anche sulla carreggiata opposta. Sul corpo della vittima molto probabilmente verrà disposta l’autopsia. Per ora l’identità del 40enne che ha perso la vita non è stata rivelata.