Incidente in A4, scontro tra camion e furgone: un morto

Stanotte è avvenuto un tragico incidente stradale in A4. Un camion e un furgone si sono scontrati e nel sinistro è morto il conducente del furgone.

Incidente in A4

Il sinistro è avvenuto alle 2.30 di questa mattina, nel tratto compreso tra Ospitaletto e Rovato in direzione di Brescia. La dinamica non è ancora del tutto chiara ed è al vaglio della Polizia Stradale ma, da una prima ricostruzione pare che l’uomo all’interno del furgone fosse fermo nella corsia di emergenza quando una parte del carico esterno di un tir in transito l’ha travolto.

Nello schianto è morto il 55enne di origini bulgare che guidava il furgone, mentre il conducente del camion di 45 anni è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale.

L’allarme è scattato subito e sul posto sono intervenuti due ambulanze, i Vigili del fuoco e la Polizia Stradale. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire l’esatta dinamica dell’incidente che si pensa che possa essere avvenuto a causa del manto stradale umido.

Ieri un altro incidente a Dolo

Poco dopo le 16 di ieri, 18 maggio 2023, in un altro tratto della A4 in direzione Trieste si è verificato un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti e un furgone. Per fortuna non ci sono stati né morti né feriti.

Lo schianto è avvenuto vicino all’area di servizio Arino Est a Dolo, in provincia di Venezia. Sul posto, oltre alla Polstrada intervenuta per fare i rilievi del caso, anche il soccorso meccanico e il personale di Cav, coordinato dal centro operativo di Mestre.

Alle 17.30, a causa di uno dei mezzi incidentati ancora fermo in carreggiata e delle operazioni di soccorso e rimozione, si viaggiava su una sola corsia e lungo la A4 si sono registrati fino a 10 chilometri di coda in direzione Trieste e A57.