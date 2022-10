Incidente in A4, oggi i funerali delle vittime: sette bare uguali, fiori e palloncini

Massimo Pironi, Romina Bannini, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri: sono i nomi delle vittime dell’incidente sull’A4. L’ex sindaco, Massimo Pironi, alla guida del mezzo, avrebbe perso il controllo del mezzo. Lo schianto non ha lasciato scampo a tutti loro, tranne Romina Bannini. La volontaria è morta ore dopo in ospedale.

Incidente sull’A4, i funerali delle vittime

I familiari delle vittime dell’incidente sull’A4 hanno scelto un funerale unico per tutte le vittime, presso lo stadio Nicoletti di Riccione. Oltre all’ex sindaco e la volontaria, hanno trovato la morte nell’incidente la coppia di fidanzati Alfredo e Valentina e le loro tre amiche della cooperativa per ragazzi Down: Rossella, Maria e Francesca. Per gli operatori del centro è stato molto difficile spiegare agli altri ragazzi quanto accaduto. La comunità si è quindi riunita in massa prima per un saluto alle vittime, poi per i funerali. In tanti li hanno già soprannominati Magnifici 7.

Secondo i familiari, i ragazzi erano entusiasti di fare quel viaggio tutti insieme, anche per festeggiare i 2 anni e 2 mesi di fidanzamento di Alfredo e Valentina. «Dona loro una vita e una giovinezza perenne» ha pregato il vescovo di Rimini Francesco Lambiasi, venuto per la celebrazione.

Il ricordo dei familiari

A Riccione sono stati proclamati tre giorni di lutto cittadino. «Grazie babbi e mamme per avere messo al mondo questi splendidi ragazzi» ha detto poi il vescovo ai familiari delle vittime. In tutto, alla celebrazione erano circa 6.000 cittadini.

«Il primo grazie lo vorrei rivolgere ai nostri indimenticabili ‘fratellini e sorelline’ che noi diciamo, con parola incespicante, ‘scomparsi’, perché non li vediamo. Eppure non sono né dispersi né si sono resi latitanti, perché Gesù è risorto e li ha messi in grado di vederci e di ascoltarci. Grazie a te, Massimo carissimo, che hai mostrato con fatti di vita che si è veramente ‘politici’ se ci si spende senza se e senza ma, per il bene di chi ne ha più bisogno. Grazie a te, generosa e gentile Romina che hai fatto dono del tuo tempo e delle tue doti per il bene degli ospiti del Centro 21. Grazie a voi due, Alfredo e Rossella, che sognavate di sposarvi l’anno prossimo. Grazie a te, Maria, che sul palco ti trasformavi e riuscivi a dare libero sfogo alla tua straripante creatività. Grazie a te, Francesca, la più giovane della comitiva, con un cuore grande grande. E ancora,grazie anche a te, Valentina. Ti sentivi la sorella maggiore delle amiche con cui vivevi. E grazie al Centro21, ammiriamo grati e incantati la vostra generosità e l’invincibile coraggio» ha concluso il vescovo.