Incidente in A4, maxi tamponamento tra sei veicoli: cinque i feriti

Tragico incidente in A4 accaduto questa mattina tra i caselli di Montebello e Montecchio. Sono in corso le operazioni di sgombero per liberare i tratti coinvolti.

La dinamica dell’incidente in A4 e il bilancio dei feriti

L’autostrada A4 è stata bloccata a causa di un incidente avvenuto tra i caselli di Montebello e Montecchio, in direzione Venezia. Lo scontro che ha coinvolto tre auto, di cui una finita rovesciata, un furgone e due mezzi pesanti ha provocato cinque feriti e ha causato notevoli disagi al traffico regolare. La coda ha raggiunto i 10 chilometri; le conseguenze del traffico sono arrivate anche lungo l’allacciamento con la A21. I vigili del fuoco stanno terminando le operazioni in autostrada A4 tra gli svincoli di Montebello e Montecchio Maggiore. I pompieri accorsi da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un veicolo due persone rimaste incastrate nelle lamiere, invece altre due sono venute fuori autonomamente. I due feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario del Suem, stabilizzati e trasferiti in ambulanza in ospedale. Le altre persone rimaste coinvolte sono state assistite sul posto dai medici del 118. Illesi i due autisti e una terza persona a bordo dei mezzi pesanti e il conducente dell’altra auto. Ora sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi danneggiati per liberare la strada, sul luogo dell’ingorgo sono intervenuti la polizia stradale e gli ausiliari di autostrada.

I problemi alla viabilità

L’incidente ha provocato la paralisi della circolazione in diversi punti del tratto autostradale. Il primo bilancio ha riportato solo cinque feriti. Le conseguenze sul traffico sono state tragiche: chiuso il tratto dell’autostrada A4 tra lo svincolo di Soave e quello di Montecchio in direzione Venezia. Code per dieci chilometri, a causa della chiusura, tra lo svincolo di Verona est e Soave. Grossi disagi anche sulla A21.