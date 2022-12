Incidente in A4, auto centra in pieno tir di traverso: morto Manuel Paissoni

A4, nelle vicinanze del comune di Verona: due tir si scontrano in un incidente. Nel mezzo un’auto, da dove viene estratto un corpo. È quello di Manuel Paissoni, 30 anni. Il giovane si trovava alla guida di una BMW quando avrebbe tamponato un tir già di traverso per via di un primo incidente con un altro tir che si trovava più avanti rispetto alla vettura. I conducenti dei due mezzi pesanti sono rimasti illesi.

Incidente A4, scontro tra auto e tir: muore 30enne Manuel Paissoni

I vigili del fuoco sono accorsi immediatamente sul posto in seguito alle segnalazioni dei passanti. Per estrarre il 30enne, sono state necessarie cesoie e divaricatori. Alla fine, i vigili sono riusciti a liberare il corpo. Purtroppo, per Manuel non c’era già nulla da fare. L’autostrada è stata chiusa in quel punto per circa 3 ore, necessarie per fare spazio ai mezzi di soccorso e a dare tempo ai vigili per intervenire. L’auto è rimasta completamente distrutta.

«Non c’è niente di più crudo di un corpo travolto, niente di più vero della solitudine di chi resta. Questa notte è morto un nostro giovane compaesano, un ragazzo di 30 anni che abbiamo visto crescere. Ciao Manuel, fai buon viaggio. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Paissoni» scrivono gli Amici del Pedale di Predore sul lago d’Iseo. L’incidente è avvenuto al km 278,100 tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna.

Le indagini in corso

Mentre proseguono le indagini per accertare le dinamiche dell’incidente, sono tanti i messaggi di solidarietà per il ragazzo. «Davanti ad una fatalità così grande nulla può alleviare il dolore e lenire l’anima. Condoglianze alla famiglia» scrive un utente sui social.

«Ciao Manuel , non dimenticherò la tua allegria e il tuo sorriso» scrive un altro utente. Al momento, non è stata resa nota la data delle esequie.