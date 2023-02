Incidente stradale in A34, auto contromano: un morto e un ferito

Sull’autostrada A34 c’è stato un incidente mortale. A quanto pare, un’auto ha invertito il senso di marcia e avrebbe provocato un morto e un ferito.

L’incidente stradale in A34

Brutto incidente sull’autostrada A34, a Villesse, nella provincia di Gorizia. Un automobilista, stando alle prime testimonianze dei presenti, ha invertito bruscamente il proprio senso di marcia, mettendosi contromano sull’autostrada. A causa di questa manovra azzardata è stato creato uno scontro frontale mortale che ha visto vittima una persona mentre un’altra è stata ferita ed ora è in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto verso le 11:30 di questa mattina ed ha avuto origine poco prima del piazzale della barriera che connette A34 con A4.

I soggetti del sinistro sono state due vetture, cinque in totale le persone coinvolte nello schianto. La vittima è una dei due conducenti, l’altro è in gravi condizioni. Le altre tre persone sono state prelevate dalle lamiere con ferite gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita a quanto si apprende. I veicoli sono una Toyota Yaris che è entrata da Villesse in direzione casello, ha fatto inversione di marcia e dopo meno di un chilometro contromano si è schiantata nella corsia di sorpasso contro un’Audi A6.

I soccorsi e il report sulla viabilità

I soccorsi stradali hanno inviato una richiesta urgente. Sul luogo dell’incidente si sono precipitati l’equipaggio di un’ambulanza, l’automedica Gradisca d’Isonzo e un’ambulanza proveniente da Cormons, con il supporto dell’elisoccorso. Sul luogo sono attivi, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco e il personale dell’autostrada.

La strada non è stata chiusa al traffico poiché l’impatto è avvenuto sul cavalcavia che collega l’uscita dei centri commerciali. Autovie informa a chi proviene da Gorizia ed è diretto verso il bivio A34/A4 che è consentita l’uscita a Villesse e il rientro allo stesso svincolo seguendo le indicazioni. I soccorsi stradali invece hanno chiuso l’autostrada nel tratto Villesse e centro commerciale.