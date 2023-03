Incidente in A22, scontro tra auto e mezzo pesante: morta una donna di 50 anni

Bruttissimo incidente quest’oggi 28 marzo sulla A22, intorno a mezzogiorno un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati e a causa di ciò ha perso la vita una donna di 50 anni.

La dinamica dell’incidente in A22

Sull’autostrada A22 è avvenuto un brutto incidente: un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati precisamente all’altezza del casello di Trento Centro, sulla corsia in direzione Modena. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro e le autorità in queste ore stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Secondo una prima ricostruzione comunque, si sarebbe trattato di un tamponamento tra i due veicoli, purtroppo fatale per una donna di 50 anni a bordo di uno di essi. Non sono stati ancora resi noti i dettagli della vittima tuttavia come ha appreso l’Ansa si trattava di una donna originaria della provincia di Bologna. Nello scontro sono rimaste coinvolte altre due persone: una di queste, di 51 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara a causa delle ferite che ha subito. Tuttavia, le condizioni del 51enne non sarebbero preoccupanti. Sul posto si sono recati i soccorritori con un’ambulanza e un’automedica e sono sopraggiunte anche le Forze dell’Ordine. Tocca agli agenti ora effettuare i rilievi di rito e cercare di ottenere maggiori informazioni sulla dinamica dell’incidente in A22 nelle vicinanze di Trento.

I problemi alla viabilità

L’incidente a Trento sull’autostrada A22 ha causato grossi disagi alla viabilità. Infatti, sul luogo si sono recati gli operatori sanitari e le forze dell’ordine per svolgere le operazioni di analisi e messa in sicurezza dell’area. A causa di tutto ciò, si sono create delle code sull’autostrada A22 lunghe sei chilometri: le auto in fila attraversano tutto il tratto tra Trento Nord e Trento Sud. La situazione dovrebbe migliorare in queste ore, una volta che le operazioni delle forze dell’ordine saranno terminate.