Incidente lungo la A20 Messina-Palermo, auto ribaltata: due morti

Grave incidente lungo la A20 Messina-Palermo in Sicilia. Infatti, sembra che un’auto si sia ribaltata improvvisamente e ci sono stati due morti, un uomo e una donna. L’incidente sarebbe avvenuto tra gli svincoli di Giostra e Villafranca Tirrena.

La dinamica dell’incidente sull’A20

Secondo una prima ricostruzione, le due vittime stavano viaggiando a bordo di un’auto Ford Kuga sull’A20 Messina-Palermo. L’incidente sarebbe avvenuto alle ore 15:15 circa in direzione di marcia Palermo subito dopo la galleria Telegrafo. L’auto stava viaggiando a una velocità non nota quando si è schiantata contro un muro di contenimento e si è ribaltata.

Per le due vittime presenti in auto non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Secondo le informazioni ottenute dalla Gazzetta del Sud i due erano di Catania, vale a dire la 51enne Piera Pelleriti e il 56enne Giovanni Cosentino. Sul luogo dell’incidente si sono subito precipitati gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e la squadra di sorveglianza di Autostrade Siciliane. Oltre alle operazioni di soccorso, sono state portate a termine anche le operazioni per rimuovere l’automobile e per far riprendere il traffico sulla strada. Ovviamente, le forze dell’ordine continuano a indagare sulla vicenda per cercare di ricostruire in modo più dettagliato e chiaro la dinamica della vicenda.

L’ennesima vittima della strada in Sicilia

La morte dell’uomo e della donna nell’incidente dell’A20 Messina-Palermo è l’ennesima brutta notizia che in queste ore ha colpito la Sicilia. Infatti, nelle ultime ore si è verificato un altro incidente a Piedimonte Etneo, che ha mietuto altre due vittime, vale a dire una madre e una figlia rispettivamente di 40 e 20 anni.

In tal caso però, le vetture coinvolte erano due e il conducente dell’altra automobile di 24 anni anche se ha riportato danni è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sembrano essere ancora stabili.