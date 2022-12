Incidente in A14, scontro tra due mezzi pesanti: morto un camionista

«Poco dopo le 16, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto del Tronto in direzione Pescara a causa di un incidente avvenuto al km 302,7 che ha visto coinvolti due mezzi pesanti». Così Autostrade Spa informa sul gravissimo incidente sulla A14 tra San Benedetto e Grottammare. Nello scontro tra i due mezzi pesanti, finiti in lamiere, è morto un camionista, di cui non sono state rese note le generalità. Lo scontro è avvenuto verso le ore 15 di oggi, 14 dicembre.

Incidente A14, scontro camion: muore uno degli autisti

Il traffico era purtroppo già rallentato da un altro sinistro, avvenuto sempre tra le Marche e l’Abruzzo, proprio sulla A14. Il traffico è stato deviato sulla statale 16 Adriatica, proprio per consentire ai mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine di accedere. Il tratto è stato quindi chiuso. Lanciato l’allarme, sono intervenuti prontamente vigili del fuoco, polizia stradale e personale del 118. Dopo aver estratto gli autisti dalle lamiere, però, è arrivata la tragica scoperta. Uno dei due autisti non ce l’ha fatta. Al momento non sono state rese note le sue generalità.

«L’incidente è avvenuto in corrispondenza della coda formatasi a causa di un precedente incidente al km 307 dove era presente uno scambio di carreggiata per un cantiere correttamente installato e segnalato» continua Autostrade.

Strada interdetta per rilievi e soccorsi

La strada è stata poi riaperta verso le ore 18:15, dopo i rilievi da parte degli inquirenti, che ora dovranno accertare le dinamiche dell’incidente. Durante la chiusura del tratto, infatti, anche il traffico interno di San Benedetto del Tronto è stato bloccato. Chi è diretto a Pescara da Bologna è comunque pregato di passare dalla statale Adriatica in direzione Pedaso.

Infine, chi deve andare a Grottammare è pregato di prendere la statale Adriatica e di uscire a Giulianova per procedere sulla A14 per Grottamare solo nell’ultimo tratto, evitando così la zona dell’incidente.