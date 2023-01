Padova est, incidente sulla A13: bus con 52 persone si ribalta

Un bus si è ribaltato a Padova est, sulla A13. Al suo interno c’erano ben 52 persone grandi e bambini che hanno subito un grande spavento. Tuttavia, nessuno ha riportato ferite gravi e i soccorritori sono subito intervenuti sul luogo per fornire le giuste cure mediche.

L’incidente del bus con 52 persone che si è ribaltato a Padova

Oggi, lunedì 16 gennaio, intorno alle ore 13, un bus che era sull’autostrada A13, nelle vicinanze di Padova est, è stato coinvolto in un incidente autonomo. Infatti, il bus si è ribaltato ed è finito fuori strada. Per questa ragione, è stato chiuso l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste, dov’è avvenuto l’incidente. A bordo del bus c’erano ben 52 persone, tutte romene, grandi e bambini. Il pullman era partito da Roma e aveva come destinazione finale la Romania.

Non sono ancora chiari i dettagli in merito alla dinamica dell’incidente. Ad ogni modo, sembra che il conducente del veicolo abbia perso il controllo nello svincolo autostradale e sia finito fuoristrada. Dunque, si tratterebbe di un incidente autonomo, visto che non ci sono altri veicoli coinvolti.

I feriti dell’incidente

Fortunatamente, non ci sono feriti gravi. Tra tutte le 52 persone solo un ferito è stato trasportato con l’elisoccorso a Padova, in prognosi riservata. Ad ogni modo, sembra che le condizioni siano stabili e non è in pericolo di vita.

Altre 40 persone sono poi state raccolte al casello di Padova Est. Qui sono stati raggiunti dalla Protezione Civile che ha fornito loro beni di prima necessità e viveri. Dopo l’incidente, è stata chiusa l’autostrada, direzione Milano e la viabilità è stata bloccata per alcune ore, così da permettere ad ambulanze e soccorsi di arrivare il prima possibile. Tuttavia, intorno alle ore 14:30, la strada è stata riaperta e i diversi automobilisti bloccati hanno potuto riprendere la circolazione.