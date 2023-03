Incidente in A10: pullman di bambini si schianta contro un muro

Brutto incidente in A10 in prossimità di Pietra Ligure, un pullman di bambini si è schiantato contro un muro. Fortunatamente la tragedia è stata sfiorata visto che nessun bambino ha riportato seri danni a causa dell’incidente.

#Savona, dalle 8:30 intervento dei #vigilidelfuoco a Pietra Ligure per un incidente stradale sulla A10, al Km 68, coinvolto un autobus turistico con 50 bambini a bordo: stanno tutti bene, accompagnati dalle squadre in un’area di servizio vicina. Operazioni in corso [#3marzo 9:40] pic.twitter.com/SKC25W68tH — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 3, 2023

La dinamica dell’incidente in A10

Una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente in A10 è stata fornita dal quotidiano La Repubblica. Secondo questa ricostruzione, il pullman con a bordo i bambini stava viaggiando in direzione Genova per poi raggiungere lo svincolo per l’A6 Savona-Torino. La destinazione finale dovevano essere i comprensori sciistici del Piemonte. Improvvisamente, il veicolo ha percorso un tratto di strada in zig-zag e ha sfondato un guard-rail, invadendo la carreggiata opposta e andandosi a schiantare contro un muro sulla strada. Sarebbe stato provvidenziale l’intervento di un’insegnante che avrebbe tirato il freno a mano del veicolo per evitare la tragedia.

Non è ancora chiaro come il conducente abbia perso il controllo del mezzo, molto probabilmente a causa di un malore improvviso. Infatti, di tutti i passeggeri a bordo solo due insegnanti sono rimaste leggermente contuse. I bambini non hanno riportato seri danni ma in venti sono stati accompagnati all’ospedale per accertamenti. Alcuni piccoli erano in stato di shock ma solo per il grande spavento che hanno provato in quei momenti di puro terrore.

Gravi problemi alla viabilità

L’incidente stradale è avvenuto sull’A10 intorno alle ore 08:00 di questa mattina e ha provocato grossi disagi alla circolazione. Infatti, per circa due ore è rimasto chiuso il tratto di strada tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione Francia. Inoltre, a causa di questa chiusura si sono formate delle lunghe code e ci sono stati grossi rallentamenti, con un traffico congestionato. Come se non bastasse, un chilometro di coda si è formato anche nel tratto in direzione opposta a quello dov’è avvenuto l’incidente.