Incidente in A1, quindici mezzi coinvolti: morto militare dell’Esercito

Gravissimo incidente sull’A1, tra Pontecorvo e Cassino: morto un militare dell’Esercito, mentre 15 mezzi bloccano attualmente questo tratto della Roma-Napoli. La vittima è un 51enne, ma non sono stati forniti altri dettagli sulle sue generalità. Il sinistro è avvenuto alle ore 8:30 di questa mattina, 6 dicembre.

Incidente sull’A1 tra Pontecorvo e Cassino, muore militare dell’Esercito: aveva 51 anni

Il 51enne si sarebbe schiantato contro un mezzo pesante. L’impatto non gli avrebbe lasciato scampo e avrebbe generato il tamponamento a catena, con il coinvolgimento dei mezzi vicini. In tutto, sarebbero 17 i veicoli che bloccano l’autostrada in questo tratto, all’altezza di Pontecorvo. Gli altri automobilisti, seppur coinvolti, sono rimasti fortunatamente illesi. Lanciato l’allarme, sono arrivati sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Sul posto è arrivato anche il personale di Autostrade per l’Italia per chiudere il tratto autostradale e consentire così ai soccorsi di arrivare e di procedere con le operazioni di rito. Il militare coinvolto è stato estratto dalle lamiere della sua auto, ma il corpo non dava già più segni di vita.

I percorsi alternativi

L’incidente ha generato una coda di 5 chilometri e un traffico intenso nella zona. Sulle prime, Autostrade ha chiesto agli automobilisti che arrivavano da Roma di scegliere l’entrata a Cassino e l’uscita a Pontecorvo. Poi la situazione è tornata alla normalità.

L’intervento dei vigili del fuoco è andato avanti fino alle 13, ma già un’ora prima è stato possibile far scorrere la viabilità. Sul posto è intervenuta anche un’autogru per rimuovere le carcasse delle auto che si erano tamponate a vicenda, causando il maxi incidente. Ora si attendono i riscontri della Polizia stradale per capire la dinamica dell’incidente e perché l’uomo si è scontrato contro un mezzo pesante, che era certamente visibile a quell’ora del mattino. Secondo una prima ricostruzione, l’auto sarebbe proprio rimasta incastrata nel tir.