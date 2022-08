Incidente a Pinarella di Cervia, scontro tra auto e moto: 3 morti e 3 feriti

Tre persone decedute e altrettante ferite. È questo il bilancio del gravissimo incidente avvenuto a Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna, nella notte tra il 5 e il 6 agosto. I tre mezzi coinvolti nel sinistro, che ha avuto luogo tra via Bollana e via Garaffona, sono una Fiat Panda, una Mercedes A180 e uno scooter.

Incidente a Pinarella di Cervia: tre vittime

A bordo della prima vi erano tre donne, di cui due sono morte e una è rimasta gravemente ferita, mentre l’altra vittima è il conducente della moto. Le due persone che si trovavano a bordo della Mercedes sono state invece trasportate all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni. Le due donne decedute avevano 55 e 52 anni ed erano residenti rispettivamente a Punta Marina e Lido Adriano. Il motociclista aveva invece 39 anni e abitava nel forlivese.

Le vittime avevano 52 e 62 anni (le donne) e 39 anni (l’uomo). I tre feriti hanno, invece, 24, 25 e 55 anni. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno causato lo scontro tra i tre veicoli, a seguito del quale si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale di Cervia. Costoro hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire i dettagli del sinistro e chiuso al traffico il tratto di strada interessato.

In una nota, il sindaco di Cervia Massimo Medri ha espresso il suo cordoglio: «Sono vicino ai familiari delle vittime. Colgo l’occasione per sensibilizzare tutti alla massima attenzione sulle strade e al rispetto delle segnaletiche e delle norme stradali».

Un secondo incidente poche ore dopo

Nella stessa zona, a poche ore di distanza, è avvenuto un altro incidente in cui ha perso la vita un uomo di 78 anni. Alle 08.30 di sabato 6 agosto, sempre nella stessa via Bollana, l’anziano a bordo di una Vespa si è scontrato con una Toyota Yaris guidata da un giovane. L’uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale a seguito dell’intervento del 118. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che ora valuteranno la dinamica anche di quest’altro sinistro.