Incidente in A29, Alessio e Salvatore morti a 36 e 20 anni: chi erano

Alessio Fardella, 36 anni, e Salvatore Tantillo, 20 anni, sono morti insieme in un incidente in A29 in direzione Palermo. I due si trovavano in sella ad una moto quando si sono scontrati con un’auto.

Incidente in A29

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due giovani, entrambi originari del quartiere Cruillas di Palermo, sono finiti con lo scooter, un Honda Sh 600, contro una Bmw parcheggiata in corsia di emergenza, sembra per un guasto. A lanciare l’allarme gli automobilisti in quel momento lì in zona, che hanno visto i due giovani sull’asfalto a decine di metri di distanza dal punto dell’impatto, che è stato violentissimo. Per Alessio e Salvatore non c’è stato nulla da fare e, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, i due amici sono morti sul colpo.

Le indagini della Polstrada di Mazara del Vallo chiariranno le circostanze e la dinamica di questo tragico incidente. I corpi delle due vittime, intanto, sono stati trasferiti alla Medicina legale del Policlinico. «Avevamo grandi progetti, grandi piani per il futuro e invece le cose sono andate diversamente. Io oggi piango la perdita di due fratelli, niente sarà più lo stesso senza voi. Mi mancherete da morire», sono le parole strazianti di Marco, amico di entrambi i ragazzi.

Sinistro anche a Capo d’Orlando

Una tragedia simile a quella successa ad Alessio e Salvatore è quella di Antonio Caputo, morto a 36 anni nelle stesse ore a causa di un incidente a Capo d’Orlando. L’uomo viaggiava a bordo della sua Ducati 1098 della quale pare abbia perso il controllo lungo il rettilineo per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. Evidenti sull’asfalto i segni di frenata e le chiazze di sangue. L’uomo è deceduto sul colpo: inutili sono stati i tentativi di soccorso del 118, intervenuto sul posto.