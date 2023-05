Incidente sulla A25 tra Chieti e Villanova, auto contro tir: un morto

Brutto incidente stradale sulla A25 tra Chieti e Villanova. Un’auto si è scontrata contro un tir e purtroppo nello scontro ha perso la vita un uomo. Le forze dell’ordine indagano sull’accaduto e cercano di trovare dettagli per avere un quadro completo sulla vicenda.

La dinamica dell’incidente sulla A25 tra Chieti e Villanova

Questa mattina, lunedì 8 maggio, è avvenuto un brutto incidente sulla A25 in direzione Roma, al km 181. L’incidente è avvenuto precisamente all’interno della Galleria «Villanova» nei pressi di un cantiere dove era stato istituito il transito in entrambi i sensi di marcia. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, tuttavia, secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che un’auto si sia scontrata contro un tir ad alta velocità. L’impatto è stato drammatico e ha perso la vita una persona, il conducente dell’automobile di 36 anni, residente nella provincia di Chieti. Per soccorrere l’uomo era stata attivata anche un’eliambulanza ma purtroppo le condizioni dell’automobilista erano troppo gravi. Anche l’automobilista del tir ha subito delle ferite a causa dello scontro tra veicoli ma le sue condizioni sono sempre rimaste stabili. A causa dell’incidente, il traffico è entrato nel caos e per i veicoli diretti in direzione Roma le auto sono state deviate verso l’uscita «Pescara Villanova». Sul luogo dell’incidente oltre ai soccorsi sono giunte le forze dell’ordine e le squadre Anas, per rendere la zona sicura e dirigere le operazioni del traffico.

Ennesimo incidente in Italia

L’incidente stradale di Chieti e solo l’ultimo di questo tragico 2023. Infatti, pochi giorni fa è avvenuto il terribile incidente di Borgofranco d’Ivrea dove due automobili si sono scontrate tra loro. Purtroppo nello scontro è deceduta una donna di 55 anni originaria di Challand.