Incidente in A10, un morto e quattro feriti: autostrada chiusa e poi riaperta

Incidente in A10, il bilancio è drammatico: un morto e quattro feriti. La vittima è un 67enne che è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo l’incidente stradale, ma giunto al pronto soccorso ha perso la vita subito dopo il ricovero. Gli agenti della polizia stanno indagando per capire l’esatta dinamica della vicenda.

La dinamica dell’incidente in A10

Ha perso la vita all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, l’uomo rimasto gravemente ferito nell’incidente che è stato segnalato questa mattina in A10 tra i caselli di Albenga e Borghetto Santo Spirito. Il 67enne, un francese residente a Nizza, era in auto con la figlia e il fidanzato della giovane, anche loro rimasti feriti in maniera non gravissima, così come altre due persone rimaste coinvolte nell’incidente. I quattro sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Stando a una prima ricostruzione, a causare l’incidente è stato un camion che avrebbe urtato alcuni veicoli che lo precedevano all’interno della galleria del Piccaro e l’urto avrebbe poi causato il ribaltamento del mezzo pesante. Nel sinistro stradale sarebbero rimaste coinvolte anche quattro auto colpite dall’urto del camion. Sul luogo della tragedia sono arrivati i volontari della croce rossa di Ceriale, della croce bianca di Albenga, di Pietra Soccorso, due automediche del 118, i vigili del fuoco, oltre al personale di Autofiori e alcune volanti della polizia. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e capire chi è il colpevole per il sinistro provocato.

I problemi per la viabilità in autostrada

L’autostrada A10 durante le operazioni di salvataggio delle persone intrappolate e la rimozione dei detriti è rimasta chiusa per alcune ore. Da poco è stata riaperta, ma si registrano ancora rallentamenti al traffico: la coda, come viene segnalata dall’Autostrada dei Fiori, al momento è di 8 km in direzione Savona. Sul tratto sono presenti anche alcuni cantieri. Si sono registrati tantissimi disagi anche nella viabilità ordinaria.