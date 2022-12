Inchiesta Juve, Sabatini: «Mi sento defraudato»

Dell’inchiesta sulle plusvalenze che vede inquirenti indagare sulla Juventus ha parlato anche Walter Sabatini. Il direttore sportivo si sente parte in causa, poiché nella stagione 2016/2017 ricopriva il ruolo di ds alla Roma, formazione che fino alla fine di quel campionato di Serie A ha conteso lo scudetto ai bianconeri. «Mi sento defraudato», ha dichiarato Walter Sabatini. Solo che il direttore, in realtà, a fine stagione era già andato via da tempo, avendo rassegnato le dimissioni a ottobre, dopo il suo arrivo nel 2011. E i bilanci della Juventus a cui fa riferimento l’inchiesta, inoltre, partono dall’annata 2018/2019.

Sabatini: «Mi sento defraudato»

Il direttore Sabatini fa discutere con le sue dichiarazioni rilasciate ai giornalisti del Corriere dello Sport. «Mi sento defraudato», ha dichiarato, «Mentre la Juve faceva quello che le viene contestato, io perdevo un campionato a Roma con 87 punti». Ciò che salta agli occhi è che l’unica annata in cui la Roma ha terminato a quota 87 è stato il campionato 2016/2017, che non rientra nell’inchiesta sulle plusvalenze e non concluso dallo stesso ds, che ha lasciato la Roma a ottobre. Calciomercato.com ipotizza che il riferimento possa essere al campionato 2013/2014, ma 87 sono i punti conquistati dalla Juventus, mentre la Roma ha terminato molto più giù, a 71. E sempre il portale specializzato ipotizza un altro scenario, cioè che Sabatini si riferisca alle plusvalenze di Marotta. Ma l’inchiesta parte da due anni dopo.

Sabatini su Roma e Napoli

Il direttore sportivo ha salutato diversi mesi fa la Salernitana e ora aspetta una chiamata. Sul Corriere dello Sport ha parlato anche dell’attuale Serie A, focalizzandosi su un’altra sua ex squadra, la Roma. «Gioca un calcio sparagnino, non mi piace», dice riferendosi a José Mourinho e all’impronta data ai giallorossi, «poi può vincere perché il portoghese in quello è maestro». E sul Napoli, invece, solo parole al miele: «Gioca un calcio erotico, sensuale, appunto vicino all’erotismo. Gioca per il piacere di farlo, ho una simpatia particolare per gli azzurri visto l’amicizia profonda che mi lega a Spalletti. Kvaratskhelia? Purtroppo non l’ho fatto io come colpo».