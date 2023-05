Inchiesta Covid, la Procura di Brescia chiede l’archiviazione per Conte e Speranza

Dopo la chiusura delle indagini e gli interrogatori del 10 maggio scorso, la procura di Brescia ha chiesto l’archiviazione del caso nei confronti dell’ex premier Giuseppe Conte e dell’ex ministro della Sanità Roberto Speranza. Si tratta dell’inchiesta riguardante la gestione della prima ondata Covid nella Bergamasca, con tanto di accuse di epidemia colposa. Ora i giudici avranno qualche settimana di tempo per decidere. Sembrerebbe che nel corso degli interrogatori Conte e Speranza abbiano chiarito i motivi per cui non è stata istituita, ad esempio, una zona rossa nei comuni di Nembro e Alzano Lombardo, o la mancata applicazione del piano pandemico.

Conte e Speranza hanno depositato una memoria difensiva

Gli avvocati di Giuseppe Conte e Roberto Speranza hanno depositato, inoltre, una memoria per ricostruire quanto fatto in quelle difficili settimane. L’ex ministro ha inoltre ribadito che il piano pandemico, ad esempio, non è stato applicato perché era stata la comunità scientifica stessa a ritenerlo inefficace. E Speranza ha anche parlato di «provvedimenti presi», come «il blocco dei voli dalla Cina». Inoltre ha sottolineato che «l’Italia fu la prima ad adottare misure insieme a Stati Uniti e Israele, subito dopo l’emergenza sanitaria». A finire nell’elenco delle persone coinvolte, 19 in tutte, erano stati, tra gli altri, anche il presidente della Lombardia Attilio Fontana, l’ex assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera, il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

I parenti delle vittime: «Tradita la memoria dei nostri cari»

La richiesta di archiviazione, come racconta Il Fatto Quotidiano, è stata vissuta come uno schiaffo dai parenti delle vittime del Covid dell’associazione #Serenisempreuniti. «Questa non è giustizia», dichiarano, «Ricordiamo che la Procura di Bergamo, partendo anche dai nostri esposti, ha lavorato 3 anni a questa maxi indagine che coinvolge politici e funzionari a tutti i livelli. Le responsabilità accertate che hanno causato le morti dei nostri cari sono inconfutabili. Anche noi, con i nostri legali, da 3 anni ci battiamo per fare memoria e per ottenere la verità. Ora toccherà al Tribunale dei Ministri esprimersi: la questione non è chiusa, confidiamo nella presa di coscienza di quanto accaduto, perché il Covid19 non è stato uno tsunami come ci vogliono far credere: molte morti si sarebbero dovute evitare e qualcuno è responsabile di ciò».