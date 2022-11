Incentivi automotive: come fare domanda dal 15 novembre 2022

Il 15 novembre arriva l’ora X per presentare la domanda e ottenere gli incentivi automotive. Le domande si presentano direttamente sul sito di Invitalia, alla pagina dedicata. Il fondo messo a disposizione è di 326 milioni di euro. Inizialmente, l’importo previsto era di 525 milioni, ma c’è già stata una prima tranche di domande, i cui incentivi sono stati pagati con lo stesso fondo.

Incentivi automotive: scadenza 15 novembre per iniziare con le domande

Le aziende che non hanno presentato la domanda alla prima occasione utile ora hanno una seconda chance. Il merito è dei 326 milioni di euro rimasti, che consentono alle aziende di acquistare veicoli a motore, componenti inclusi. Si può usare l’incentivo per ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli (compresi bus e pullman), filoveicoli e rimorchi, inclusi veicoli a motore utilizzati in agricoltura. Le imprese dovranno solo dimostrare che si tratta di investimenti per lo sviluppo sostenibile. L’ora X scatta alle ore 12 per le imprese che vogliono usufruire dell’incentivo.

Per presentare la domanda serviranno: lo Spid o la CIE, o ancora la CNS per accedere al sito di Invitalia, il business plan, eventuali allegati e la compilazione direttamente sulla pagina dedicata del sito ufficiale.

Incentivi automotive 2022: come presentare la domanda

Una volta collegati alla pagina dedicata, le opzioni da scegliere saranno (in successione): Nuova Domanda —> Tipologia di finanziamento —> AUTOMOTIVE – sviluppo industriale / AUTOMOTIVE – tutela ambientale (in base al tipo di investimento da fare con l’incentivo). Tra gli allegati, deve esserci anche «l’istanza di accesso allo sportello automotive». A presentare la domanda deve essere il rappresentante o il procuratore legale.

L’obiettivo principale del sistema è quello di svecchiare il sistema. Non solo i veicoli sono oggetto dell’incentivo, ma anche i sistemi infrastrutturali di ricarica, le tecnologie, i materiali e persino i software che comportino una maggiore efficienza energetica.