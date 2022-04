Incentivi auto 2022: quando partono e per quali modelli?

L’arrivo degli incentivi auto 2022 si avvicina. Manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma ormai è certo un contributo alle persone fisiche (non a partite Iva) e alle aziende di car sharing. Il premier Mario Draghi ha infatti firmato il Dpcm che ridisegna e finanzia i nuovi contributi per l’acquisto di nuove vetture (e non solo). Ma in cosa consistono gli incentivi? E quando partono? Scopriamolo insieme.

Incentivi auto 2022: come funzionano

Agli incentivi auto, fino al 2024, saranno destinati 650 milioni di euro. La somma è parte del miliardo di euro stanziato fino al 2030 dal Governo proprio per sostenere il settore auto. I contributi, tuttavia, non verranno distribuiti equamente: ci saranno invece delle categorie di automobili che riceveranno contributi maggiori, come quelle elettriche e Plug-in. Alle vetture con emissioni comprese tra 0-20 g/km di CO2 (le elettriche), il bonus è di 3 mila euro. In caso di rottamazione, l’incentivo salirà fino a 5 mila euro. Attenzione, però, le auto non dovranno costare più di 35 mila euro + IVA . Questa categoria è finanziata con 220 milioni nel 2022, 230 milioni nel 2023 e 245 milioni nel 2024.

Le auto 21-60 g/km di CO2 (fino a 45 mila euro + IVA): 2 mila euro senza rottamazione – 4 mila euro con rottamazione (225 milioni di euro nel 2022)

Auto 61-135 g/km di CO2 (fino a 35 mila euro + IVA): 2 mila euro con rottamazione (170 milioni di euro nel 2022) Gli incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli sono concessi soltanto alle persone fisiche. Una piccola percentuale dei fondi è riservata alle società di car sharing per l’acquisto dei veicoli elettrici, ibridi, Plug-in.

Incentivi per tutti i tipi di veicoli