Lipari, incendio sul traghetto «Filippo Lippi» della Siremar: paura a bordo

Questa mattina si è verificato un incendio vicino a Lipari (Sicilia), in particolare sul traghetto «Filippo Lippi» della compagnia Siremar. È successo mentre l’imbarcazione era in navigazione nelle isole Eolie verso Filicudi.

Incendio a Lipari sul traghetto «Filippo Lippi»

L’incendio è avvenuto al largo delle Isole Eolie, vicino all’Isola di Salina. La nave, più precisamente, era partita da Milazzo e aveva raggiunto Salina, diretta a Filicudi e Alicudi, per poi fare rientro in terraferma. Le fiamme pare siano divampate in sala macchine e il personale di bordo è già riuscito a circoscriverle. Dopo aver allertato la guardia costiera, è stato l’equipaggio stesso ad attivarsi per lo spegnimento dell’incendio, subito dopo che era scattato l’allarme. Gli addetti hanno cercato di spegnere il fuoco grazie agli estintori di bordo.

Sarebbero state due le persone a bordo del traghetto, oltre all’equipaggio. Sono rispettivamente il conducente di un camion e quello di un’auto. A bordo vi sarebbero 13 mezzi commerciali. Sul posto la Guardia Costiera Circomare di Lipari, che ha inviato una motovedetta e dirottato le imbarcazioni nella zona interessata dall’incendio per prestare soccorso. Subito dopo lo sbarco di passeggeri e mezzi, dovrebbe raggiungere il traghetto anche la motonave Antonello da Messina, in arrivo a Lipari.

La situazione attuale

Sul posto anche la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lipari per spegnere definitivamente le fiamme, bonificare e mettere in sicurezza il traghetto. Nonostante siano state circoscritte le fiamme e siano arrivati i pompieri, il fumo è però ancora ben visibile anche a distanza. Il comandante del porto di Lipari, Mario De Bellis, attraverso i marinai inviati sul posto ha avviato le indagini per fare luce sulle cause del rogo. L’imbarcazione al momento risulta ferma.