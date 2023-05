Incendio a Torino, magazzino a fuoco: 40 evacuati in un palazzo vicino

Un grave incendio ha distrutto questa notte il negozio e magazzino di mobili Arredamenti e sofà in zona Barriera di Milano a Torino. In via precauzionale, 40 residenti del palazzo situato vicino al luogo del rogo sono stati evacuati.

Incendio in un magazzino a Torino

Le fiamme in Via Pergolesi 143 (a nord della città) sono scoppiate intorno a mezzanotte e in breve tempo hanno devastato l’intera struttura, quella di un negozio e un magazzino di arredi. Alle 23.30 circa, i Vigili del Fuoco sono stati allertati dopo che dallo stabile è iniziato ad uscire del fumo denso. Nel giro di poco tempo le fiamme l’hanno avvolto. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei pompieri, che hanno terminato di spegnerle solamente all’alba. Per fortuna però, non ci sono stati né vittime né feriti.

Durante l’azione di spegnimento del fuoco sono state evacuate per sicurezza 40 persone residenti un vicino edificio. Al termine delle operazioni di spegnimento da parte dei pompieri, tutti e 40 hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni. Dello stabile non rimane più nulla. Per quanto riguarda le cause legate al rogo, queste sono ancora da accertare. Ci sono delle indagini in corso da parte dei Carabinieri.

Incendio a Desenzano del Garda

Ieri pomeriggio, invece, in Lombardia, è avvenuto un altro incendio. Ad andare in fiamme è stato il centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Il luogo da dove si è originato l’incendio sarebbe il magazzino dell’ex negozio Obi, collegato allo shopping center, interessato da dei lavori. La struttura è stata immediatamente evacuata non riportando nessun ferito. Le squadre dei Vigili del Fuoco si sono subito messe al lavoro e nel pomeriggio era visibile una densa colonna di fumo. L’attività dei pompieri è proseguita tutta la notte e andrà avanti anche oggi. L’incendio potrebbe essere stato originato da una bombola a gas trovata in una villetta vicina.