Incendio alla Texinternational di Sossano: fumo visibile a diversi km di distanza

Incendio alla Texinternational di Sossano, in provincia di Vicenza, un’azienda specializzata nel settore tessile. Dalle ore 08:00 circa di questa mattina i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni per spegnere l’incendio. Fortunatamente, sembra che non ci siano persone coinvolte e ferite.

L’arrivo dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio a Sossano

I vigili del fuoco si sono subito attivati per arrivare alla Texinternational di Sossano e spegnere l’incendio. D’altronde, questo evento ha provocato un’alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Molti cittadini e residenti del posto si sono preoccupati per l’evento. Ad ogni modo, sembra che nessuno sia rimasto coinvolto nell’incendio. I vigili del fuoco sono arrivati sul luogo da Lonigo, Vicenza ed Este con tre autopompe, due autobotti, l’autoscala, il carro aria e ben 20 operatori. I vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni per spegnere le fiamme e rimettere in sicurezza l’intera area. Grazie al tempestivo intervento, gli operatori hanno evitato che l’incendio potesse coinvolgere anche il supermercato nelle vicinanze dell’azienda. Dalle ultime informazioni sembra che i vigili del fuoco siano riusciti a mettere in sicurezza l’area. Comunque, sono ancora in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Le cause dell’incendio

Non sono ancora note le cause dell’incendio alla Texinternational di Sossano. Per questa ragione, sul luogo sono giunti i tecnici dei vigili del fuoco per cercare di avere un quadro più chiaro della situazione. Difatti, analizzando i vari dettagli della scena, i tecnici possono ricostruire la dinamica e capire l’origine del rogo. Inoltre, si sono recati sul luogo dell’incendio membri del personale dell’Arpav. Il compito di questi ultimi è quello di valutare se l’alta colonna di fumo derivante dall’incendio possa avere delle ripercussioni sulla salute dei cittadini che abitano nelle vicinanze della Texinternational di Sossano. Le analisi dovranno essere effettuate in tempi brevi, dunque bisogna attendere aggiornamenti nelle prossime ore.