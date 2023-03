Incendio a Sesto Fiorentino: due morti e una donna in gravissime condizioni

Due persone sono morte a causa di un incendio a Sesto Fiorentino. Si tratta di una donna di 51 anni e di suo nipote di appena 28 anni. Un’altra donna è stata coinvolta nell’incendio, un’anziana di 83 anni ed è stata subito trasportata in ospedale perché si trova in condizioni gravissime.

L’incendio a Sesto Fiorentino che ha provocato due morti

L’incendio di Sesto Fiorentino è accaduto intorno alle ore 04:30 di questa mattina in via Sassaiola. Le fiamme hanno avvolto completamente un appartamento composto da primo piano e piano terra. A causa di questo rogo, hanno perso la vita un giovane di 28 anni e una donna di 51 anni. Si tratta di Luca Faggi e di sua zia disabile Francesca Faggi. Nell’incendio è stata coinvolta anche un’altra donna, un’anziana di 83 anni. Quest’ultima è in condizioni gravissime ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. La procura ha disposto che le salme delle due vittime fossero trasportate a medicina legale. A confermare l’identità delle vittime coinvolte nell’incendio di Sesto Fiorentino è stato il padre del giovane di 28 anni.

La dinamica che ha scatenato il rogo

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Inoltre, i vigili hanno anche analizzato la scena e hanno cercato di comprendere la dinamica dell’incendio. Secondo la ricostruzione effettuata, a provocare l’incendio sarebbe stato lo scoppio di uno stufetta. Quest’evento avrebbe poi dato il via all’incendio fatale per il 28enne e la donna di 51 anni. Dopo aver effettuato diverse analisi, i vigili del fuoco hanno escluso che l’incendio sia stato causato da una fuga di gas. Gli operatori dopo essere entrati nell’appartamento hanno dovuto spegnere le fiamme al piano terra e si sono resi conto che l’intera area era contaminata dai fumi della combustione. Dopo essersi recati al primo piano i vigili del fuoco hanno trovato la donna di 83 anni e l’hanno affidata al personale sanitario del 118.