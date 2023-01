Incendio a Sauris, distrutto l’albergo Borgo Eibn

Un incendio scoppiato nella tarda serata di ieri ha distrutto un albergo a Sauris causando danni ingenti. La struttura, costruita quasi interamente in legno, è stato distrutta ma fortunatamente non stava ospitando nessuno.

Incendio a Sauris: distrutto un albergo

Il sindaco della cittadina Ermes Petris è stato il primo a dare l’allarme. Ha visto le fiamme che stavano arrivando al paese e immediatamente ha allertato i vigili del fuoco. «È un disastro per l’intera comunità», ha commentato il primo cittadino che ha parlato di danni enormi per la struttura e per Sauris.

Il grosso incendio è divampato poco prima delle 23 di lunedì 23 gennaio all’albergo Borgo Eibn Mountain Lodge in località Ander Eibn, a Sauris. Si tratta di una costruzione recente realizzata in legno. La struttura è stata completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto a seguire l’enorme lavoro che stanno facendo i Vigili del Fuoco oltre al sindaco e al vicesindaco Alessandro Colle.

«Lunedì sera abbiamo visto le fiamme dal paese – la testimonianza del primo cittadino -. Sono stato io a dare l’allarme per primo. L’albergo era chiuso. È un disastro per la nostra località. I danni sono molto ingenti».

Difficili le operazioni di spegnimento a causa della neve

I pompieri, giunti sul posto, hanno verificato che all’interno dei locali incendiati non vi fossero persone e hanno iniziato le operazioni di spegnimento dello stabile rese particolarmente difficoltose in quanto la neve presente lungo la via d’accesso al resort ha rallentato i mezzi di soccorso.

Stanno operando sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Tolmezzo, Gemona, Rigolato e della sede centrale di Udine, ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del luogo. Le cause dell’incendio, che fortunatamente non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento.