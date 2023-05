Ravenna, scoppia un incendio al porto: canale chiuso alle navi

Questa mattina è scoppiato un incendio al porto di Ravenna. La densa colonna di fumo nero è visibile anche a diversi chilometri di distanza e per ora il canale intorno è stato chiuso al passaggio e all’approdo delle navi.

Incendio al Porto di Ravenna

Il rogo è scoppiato al terminal della Docks Cereali di via Classicana a partire da un silos di stoccaggio. Secondo le prime ricostruzioni, un mezzo, probabilmente un camion, avrebbe preso fuoco generando l’incendio che ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco. Attualmente le squadre di soccorso sono al lavoro per contenere le fiamme e intervenire per non creare ulteriori danni alla struttura portuale.

Per poter gestire al meglio l’emergenza, le autorità hanno deciso di chiudere in maniera temporanea il canale Candiano alle navi, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e delle imbarcazioni presenti nella zona portuale. Sono state altresì sospese tutte le operazioni di carico e lavoro, con i dipendenti radunati al punto di ritrovo di emergenza. Stando alle prime notizie che giungono direttamente dal Porto di Ravenna, un facchino sarebbe stato ferito lievemente e per lui si è reso necessario l’arrivo di un’ambulanza.