Incendio a Parma, il sindaco ordina il divieto di consumo di frutta e verdura

Il sindaco di Parma Michele Guerra ha emanato un’ordinanza che vieta il consumo di frutta e verdura ai cittadini a causa dell’incendio che ha sconvolto la città. Il divieto è valido 24 ore nell’area circostante il rogo che ha distrutto un grande capannone commerciale. Inoltre i carabinieri indagano per scoprire la dinamica dell’incendio e trovare un colpevole. Disagi per il traffico bloccato per ore.

L’ordinanza del sindaco della città

Il sindaco di Parma, Michele Guerra, a seguito del bruttissimo incendio scoppiato giovedì pomeriggio in un grande capannone commerciale nella periferia est della città ha emanato un’ordinanza valida per 24 ore per salvaguardare la salute dei cittadini e non solo: «Divieto di raccolta e di consumo di prodotti ortofrutticoli dei terreni circostanti all’area interessata dall’incendio del punto vendita; divieto di pascolo e razzolamelo degli animali da cortile e d’affezione e divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell’area interessata dall’incendio».

La dinamica sull’origine dell’incendio a Parma

Le fiamme del rogo hanno distrutto gli stabili in via Emilio Lepido. Il grosso incendio è divampato verso le 16, è stato originato da un negozio cinese e rapidamente si è espanso fino al complesso vicino, dove si trova un negozio di articoli per bambini che è stato totalmente carbonizzato. Inoltre i carabinieri si sono recati sul luogo dell’accaduto per chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, anche i tecnici di Arpae, che sono con il personale della protezione civile, per comprendere eventuali danni causati dal fumo dell’incendio. Per ora non ci sono danni ambientali, ma sarà importante capire nei prossimi giorni che effetto avrà il materiale andato a fuoco per ore. Cinque persone tra i presenti sono rimaste lievemente intossicate ma sono state soccorse da un’ambulanza e non hanno avuto bisogno di cure mediche. Il traffico è stato bloccato per ore con diverse difficoltà alla viabilità in via Emilio Lepido e la tangenziale sud.