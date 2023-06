Rogo in un palazzo di Roma, un morto

Un uomo di 80 anni è morto in un incendio scoppiato in un palazzo in zona Colli Aniene, a Roma. Lo stabile di otto piani, in ristrutturazione, è andato a fuoco intorno alle 14. Un’alta colonna di fumo nero si è levata dal palazzo, che si affaccia su via Edoardo d’Onofrio: le fiamme hanno coinvolto i ponteggi del cantiere e hanno raggiunto il settimo piano.

Numerosi i feriti, tra ustionati e intossicati

Il corpo della vittima, uccisa dal fumo che si è sprigionato dall’incendio, è stato recuperato dai vigili del fuoco sulle scale del palazzo. Ci sono poi almeno sette persone ustionate, di cui tre in modo grave trasportate dal 118 nel reparto specializzato dell’ospedale Sant’Eugenio. Almeno dieci le persone che hanno accusato sintomi da intossicazione da fumo, trasferite al Policlinico Umberto I. Il bilancio dei feriti è in continua evoluzione. I vigili del fuoco sono al lavoro sul posto con sei squadre e diversi mezzi, tra cui due autobotti e due autoscale.

L’incendio sarebbe partito da un’auto parcheggiata sotto l’edificio

L’incendio, scrive l’Ansa citando fonti dei soccorritori, sarebbe partito da un’auto che era parcheggiata sotto l’edificio. Le fiamme della vettura avrebbero innescato l’esplosione di alcune bombole di acetilene presenti nel cantiere, che a sua volta avrebbero coinvolto anche l’impalcatura. «Abbiamo sentito un boato enorme. Uno scoppio. E poi le fiamme», ha raccontato un residente citato da Repubblica.

Sul posto anche il presidente del IV municipio Massimiliano Umberti: «Ci sono due scale completamente andate a fuoco. Ci sono porte ancora non aperte dai vigili del fuoco, chiunque di proprietario ha le chiavi le venga a portare altrimenti vanno forzate le porte».