Nuoro, incendio in un appartamento: morto un uomo di 75 anni

Tragedia a Nuoro, in Sardegna, per un incendio avvenuto in un appartamento in pieno centro città. Secondo gli inquirenti, potrebbe essere stato causato da una stufetta. Il rogo ha comportato la morte di un uomo di 75 anni. La dinamica esatta è ancora da ricostruire.

Incendio in un appartamento a Nuoro: un morto

L’allarme è scattato questa mattina all’alba, intorno alle 6, in un appartamento situato in via Peppino Catte. A prendere fuoco è stato lo studio situato all’interno dell’appartamento, dalla cui finestra uscivano fiamme che sono state notate dalla squadra Volanti della Questura di Nuoro.

Sul luogo sono giunte tre squadre dei Vigili del Fuoco, con 20 operatori e un’autobotte, che si sono subito messe al lavoro per domare il rogo. Nell’incendio ha perso la vita un pensionato, Giampiero Cancedda. L’uomo viveva insieme alla moglie che, al momento dei fatti, non si trovava in casa. Secondo gli inquirenti il fuoco è stato causato da una stufetta o da un corto circuito. La prima ipotesi sembra plausibile, dato che i soccorritori hanno trovato all’interno dello studio due stufette, ma non si esclude che a provocare l’innesco dell’incendio sia stato un corto dell’impianto elettrico.

Indagini ancora in corso

In seguito all’allarme avvenuto nella mattina dell’11 gennaio, sono intervenuti sul posto i pompieri che, oltre ad aver domato le fiamme, hanno anche eseguito una bonifica. Il palazzo interessato è stato fatto evacuare dalle forze dell’ordine e tutti gli altri abitanti hanno lasciato la propria abitazione. Nella tarda mattinata, gli altri condomini sono potuti tornare nella propria casa dopo che gli addetti hanno messo l’edificio in sicurezza. Sul posto è arrivato anche il magistrato di turno della Procura di Nuoro che in queste ore dovrà decidere se disporre nuovi accertamenti ed eventualmente un’autopsia sul corpo della vittima.