Napoli, incendio in un appartamento a Chiaia: colonna di fumo tra i palazzi

Incendio a Napoli, precisamente nel quartiere Chiaia, uno dei più eleganti della città. Una spaventosa colonna di fumo si è alzata tra i palazzi e in molti si sono spaventati dopo aver visto questo fenomeno. Tuttavia, sembrerebbe dai primi accertamenti che non ci siano coinvolti nell’incendio e che nessuno sia stato ferito dall’evento.

Grosso #incendio in un appartamento a #Napoli, quartiere Chiaia, viale Maria Cristina di Savoia. Non si sa se ci siano persone coinvolte 🔥 @TgrRai @TgrRaiCampania #IoSeguoTgr pic.twitter.com/gp7qb0ZSCw — Antonello Perillo (@anperillo) May 17, 2023

L’incendio a Napoli nel quartiere Chiaia

L’incendio è avvenuto nel quartiere Chiaia di Napoli, a pochi chilometri dal centro cittadino del capoluogo campano. Il rogo è scaturito all’interno di un appartamento al civico 51 di viale Maria Cristina di Savoia. Anche i passanti si sono accorti del rogo perché tra i palazzi si è alzata un’enorme colonna di fumo nero. Ovviamente, sono arrivate tante segnalazioni e sul luogo sono intervenuti in poco tempo i Vigili del fuoco. Questi ultimi si sono impegnati per spegnere subito le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse. Sul luogo sono giunti poco dopo anche i carabinieri della compagnia di Napoli centro. Per ora gli inquirenti non sanno come l’incendio sia nato all’interno dell’appartamento. L’ipotesi più accreditata è quella di un corto circuito avvenuto all’interno dell’appartamento del quartiere Chiaia. Secondo le forze dell’ordine poi, all’interno dell’abitazione al momento dell’incendio non c’erano persone e non ci sono né feriti né intossicati.

Problemi al traffico cittadino

L’incendio a Napoli ha causato anche problemi al traffico cittadino. Questo perché il viale Maria Cristina di Savoia, dov’è avvenuto l’incendio, collega la parte collinare alla zona inferiore di Napoli. Gli interventi dei vigili del fuoco e l’arrivo delle forze dell’ordine ha paralizzato la viabilità. Si sono create lunghe code e gli incolonnamenti si sono sviluppati ben oltre l’arteria cittadina, arrivando fino a via Tasso, strada a metà tra i quartieri di Vomero e Chiaia.