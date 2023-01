Milano, incendio in un palazzo storico: morta una donna di 79 anni

L’incendio si è propagato dal secondo piano della piccola palazzina che conta solo tre piani. In pochi minuti, il fuoco ha coperto l’intero piano ed è stato necessario domare le fiamme prima di riuscire ad entrare in casa, dove la donna si trovava già in gravi condizioni. Sul posto, oltre al personale del 118 con due ambulanze e l’automedica, erano presenti anche i Vigili del Fuoco che sono riusciti, con non poche difficoltà, a spegnere il rogo che stava coprendo superfici sempre più vaste. Per fortuna non si contano altre vittime o feriti e le fiamme sono state confinate, evitando una tragedia di vaste dimensioni. Restano da stimare i danni causati allo stabile e le esatte cause dell’accaduto, ancora in via di definizione da parte delle autorità.