Incendio a Latina: le fiamme arrivano alle case

Disagi e paura a Latina a causa di un incendio che è divampato nella zona di Via Isonzo. Il rogo si è sviluppato in un vasto campo incolto e le fiamme sono arrivate a ridosso dell’incrocio tra via Isonzo e via dell’Agora, in prossimità del semaforo. Chiuso praticamente tutto l’anello che da Strada della Rosa porta a via Isonzo con le fiamme sempre più vicine alle abitazioni.

Traffico bloccato

La Polizia stradale è a lavoro per deviare il traffico, mentre i Vigili del fuoco cercano ancora di domare le fiamme che si stanno spostando verso la zona del Piccarello, favorite anche dal vento.

Alcune abitazioni sono state evacuate, così come l’ufficio delle poste di via Botticelli. I residenti stanno provvedendo a spostare le macchine e un privato, con un muletto, sta portando al sicuro anche quelle parcheggiate.

I soccorsi

I pompieri sono arrivati in via Isonzo in maniera tempestiva evitando il peggio. La protezione civile, invece, si è portata alla fine di via Sezze dove il fuoco ha raggiunto la recinzione del liceo Majorana.

Le fiamme si sono anche avvicinate al comando della polizia locale, e sono arrivate a ridosso di via Rossetti vicino al mercato settimanale, raggiungendo poi via delle Rose.

Paura tra i cittadini

Tensione si è registrata tra i residenti abusivi che hanno tentato di prendere i mezzi dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Il fumo è ben visibile anche da lontano. Alcuni dei residenti hanno lasciato le loro abitazioni, altri si sono subito allontanati dalla zona interessata dalle fiamme a bordo delle auto. Per consentire le operazioni di spegnimento sono state interdette alla circolazione tutte le strade vicine all’incendio, compreso un tratto di via dell’Agora.

La dinamica del rogo

L’incendio è divampato intorno alle 13.30 e ancora non è stato domato. Il focolaio principale è stato localizzato nei campi tra la Lottizzazione Cucchiarelli e il quartiere Isonzo a Latina.

L’incendio alimentato dal vento ha puntato dritto verso la città. In pochi minuti è arrivato alle spalle del circolo Agora Fitness ed ha proseguito verso via Isonzo arrivando all’incrocio accanto al Mc Donald’s dove le fiamme hanno attaccato i pini e si sono fatte pericolosamente vicine alle abitazioni.

In quel punto molto trafficato decine di cittadini hanno tirato fuori i cellulari e trasmesso in diretta social il procedere dell’incendio. Il fuoco ha proseguito la sua corsa lambendo i palazzi di via don Sturzo. Diverse persone sono rimaste intossicate dal fumo e portate in ospedale.