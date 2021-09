Un incendio a Torino, vicino alla stazione di Porta Nuova, sta paralizzando il traffico del capoluogo piemontese. Il rogo è divampato intorno alle ore 11 in un palazzo che si affaccia su Piazza Carlo Felice, proprio di fronte allo snodo ferroviario. La nuvola di fumo si può vedere da tutta la città. Al lavoro i vigili del fuoco che hanno prontamente avuto ragione dell’incendio.

Incendio a Torino: che cosa si sa

Da una prima ricostruzione, sembra che nel palazzo siano in corso lavori di ristrutturazione e che il fuoco sia divampato dal tetto. Per questo le fiamme si sono rapidamente diffuse anche nelle mansarde vicine. Sono state evacuate circa 10 persone che erano presenti nello stabile al momeno dell’incidente ma, fortunatamente, non si segnalano feriti. Il fumo e le fiamme sono state domate in tempi abbastanza rapidi ma la zona circostante è stata transennata in via preventiva, con pesanti ripercussioni sul traffico. Non si segnalano invece rallentamenti alla circolazione ferroviaria.

Incendio a Torino: la grande paura

Si segnala che un’inquilina, forse per lo spavento, si è sentita male. Numerosi i curiosi che si sono radunati davanti all’immobile. D’altronde, le immagini del rogo del palazzo di Via Antonini a Milano sono ancora stampate in maniera indelebile nella mente di tutti quanti. Fortunatamente, i danni riportati dallo stabile non sono paragonabili a quanto avvenuto nel capoluogo lombardo.