Incendio a Genova in via Piacenza, brucia il tetto di un palazzo: 96 sfollati

Nella tarda serata di ieri è divampato un incendio in una palazzina in via Piacenza a Genova e quasi cento persone sono state evacuate. Tra queste nessun ferito, ma tanta è stata la paura. Tra le probabili cause, alcuni attrezzi o attività dannose dovute ad alcuni lavori edili che stanno interessando lo stabile.

Incendio a Genova in via Piacenza

Secondo le prime ricostruzioni, pare che l’incendio sia divampato poco prima delle 23 del giorno di San Valentino. Dal tetto dell’edificio, al civico 17, sembra si sia poi propagato agli appartamenti dell’ultimo e del penultimo piano. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con quattro squadre e tre autobotti. Prima hanno fatto evacuare gli inquilini del palazzo e poi si sono concentrati sulle fiamme, che stavano ancora imperversando.Durante le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio, i pompieri hanno dichiarato: «Il tetto, di circa 1.000 mq, e le abitazioni degli ultimi piani sono andati completamente distrutti».

Su cosa abbia scatenato l’incendio a Genova, non ci sono ancora delle risposte certe. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sembrano far riferimento ad un legame tra il rogo e un intervento edile eseguito in questi giorni sul tetto dell’edificio. A provocare l’innesco probabilmente delle attività o delle attrezzature usate nel cantiere. Il fumo dovuto al rogo si è diffuso per tutta la città di Genova, in special modo da San Fruttuoso fino alla Foce, interessando anche il centro.

Le cause del rogo e gli sfollati

La maggior parte degli inquilini del condominio ha trovato una sistemazione per la notte senza chiedere alle autorità. Hanno invece chiesto l’aiuto della protezione civile comunale e sono stati accompagnati con delle navette in un albergo cittadino circa una decina degli abitanti del palazzo. Durante le operazioni di soccorso, un pompiere è rimasto ferito ad un ginocchio. Ad essere portato al pronto soccorso un inquilino dello stabile che aveva necessità di prendere alcune medicine salvavita, ma non poteva più recuperarle dalla propria abitazione. Una decina di persone sono state assistite sul posto a causa del fumo inalato, ma non hanno avuto bisogno di essere trasportati in ospedale.