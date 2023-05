Genova, incendio a casa di un attore di Suburra: stabile evacuato

Nel pomeriggio di ieri, in via della Maddalena a Genova, si è verificato un incendio ai danni dell’appartamento dell’attore di Suburra Aleph Gianluca Viola, all’interno dello stabile di proprietà di Marcello Cesena, conosciuto per Mai dire Gol.

Incendio a Genova nella casa di un attore di Suburra

Il rogo è scoppiato intorno alle 15:30 e ha colpito l’edificio situato in pieno centro storico, vicino alla sede del Comune a Palazzo Tursi. Le fiamme si sono propagate velocemente anche verso la vicina abitazione. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due squadre e tre supporti, per un totale di quattordici unità più due funzionari a coordinare le opere di spegnimento. I condomini, viste le fiamme, avevano già provveduto ad evacuare. Il palazzo in questione è antico e interessato da lavori alla facciata.

L’incendio si è sviluppato nell’appartamento al sesto piano dove abita Aleph Gianluca Viola, attore di Suburra. Arrivati i pompieri, è intervenuta anche la Polizia locale, che ha provveduto a chiudere la strada per permettere l’intervento di messa in sicurezza. L’appartamento, quando si sono sviluppate le fiamme, era vuoto e non si registrano feriti né persone intossicate. In un primo momento le fiamme erano state domate, poi sono ripartite con un secondo focolaio, propagatosi su altri due appartamenti. Quindici persone non potranno fare rientro in casa finché non verranno completati gli accertamenti sulla stabilità del palazzo. Tredici hanno trovato ospitalità da amici e parenti, mentre gli altri due potrebbero trovare rifugio in alcune strutture messe a disposizione del comune.

Chi sono Aleph Gianluca Viola e Marcello Cesena

Aleph Gianluca Viola è un attore e musicista. Il ragazzo è famoso, oltre che per interpretare il ruolo di Teo in Suburra, per aver recitato in DOC – Nelle tue mani (2020) in Esterno Notte (2021) di Marco Bellocchio e nel 2007 al cinema con Mio fratello è figlio unico di Daniele Luchetti. Marcello Cesena è un noto attore e comico che molti ricorderanno per aver interpretato Jean Claude di Sensualità a corte nella trasmissione televisiva Mai dire gol. Nel 1991 aveva fondato il gruppo dei Broncoviz insieme agli amici Maurizio Crozza, Carla Signoris, Ugo Dighero e Mauro Pirovano.