Incendio davanti alla stazione Termini di Roma: una ragazza intossicata

Grave incendio a Roma, davanti alla stazione Termini. Numerose le segnalazioni sui social e le chiamate per richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco. Inoltre, sembrerebbe che una ragazza sia stata intossicata dal fumo che in poco tempo ha coinvolto tutta l’area circostante.

Incendio a Roma alla stazione Termini: la dinamica

Improvvisamente, centinaia di persone dinanzi alla stazione Termini di Roma hanno potuto assistere a un’inquietante colonna nera di fumo causata da un incendio minaccioso. Precisamente, coloro che si trovavano in prossimità dell’ingresso di Via Marsala della stazione hanno potuto vedere lo spaventoso spettacolo. A quanto pare, l’incendio ha riguardato ben 11 veicoli a due ruote, probabilmente scooter, che si trovavano in sosta nelle vicinanze di un bar. Il fumo e il fuoco hanno annerito la facciata di un palazzo circostante, tuttavia sembra che l’edificio non abbia subito seri danni alla struttura.

Immediate le chiamate alle autorità e ai Vigili del Fuoco che per precauzione hanno fatto evacuare le persone nella zona. Tuttavia, non sono ancora chiare le cause dell’incendio alla stazione Termini di Roma avvenuto questo pomeriggio.

Una donna intossicata a causa del fumo

Una volta sul posto, i soccorsi del 118 hanno dovuto prestare aiuto a una donna. Quest’ultima è rimasta intossicata dalla colonna di fumo causata dall’incendio nelle vicinanze della Stazione Termini. Tuttavia, i soccorsi sono stati tempestivi e le condizioni di salute della donna non dovrebbero essere critiche.

Inoltre, ci sono stati gravi danni anche per la viabilità nella capitale. Infatti, a causa del pericolo nella zona, quattro pattuglie di agenti della polizia di Roma Capitale hanno dovuto chiudere temporaneamente Via Solferino. La strada è rimasta chiusa fino a quando i pompieri non hanno effettuato tutte le loro operazioni. La polizia locale inoltre, sta facendo le dovute indagini per scoprire ciò che potrebbe aver causato l’incendio e soprattutto chi potrebbe aver fatto un gesto simile.