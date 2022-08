Incendio sul Carso, rogo a Duino: interrotte ferrovia e autostrada a Trieste

Sabato 6 agosto alle ore 12:15 si è sviluppato un incendio sul Carso, in particolare nella zona di Duino Nord. La Protezione Civile, i Forestali e i Vigili del Fuoco si sono subito prodigati per spegnere le fiamme. Una giornata tremenda per il Nord Italia, diviso tra l’esondazione di Val di Fassa e questo incendio boschivo. L’area interessata è davvero vasta, da Liset a Duino Nord e Sud. Chiuse anche alcune autostrade, in particolare in direzione Trieste e Venezia.

Incendio sul Carso: cos’è successo

A quanto si apprende, all’origine del rogo ci sarebbe il vento di Bora, che ha portato con sé un flusso di aria calda Le alte temperature hanno fatto la loro parte e così i boschi si sono trasformati in un incubo di fiamme. Per poter salvare quante più persone possibile e allontanare chi stava percorrendo quella zona dal fuoco, sono state disposte delle chiusure strategiche.

Prima di tutto, è stato chiuso il casello di Redipuglia, che consente l’ingresso e l’uscita da e per Trieste. Poi, si è chiuso anche il tratto di strada tra Sistama e Monfalcone in direzione Venezia. Anche la ferrovia Trieste-Venezia è stata chiusa per sicurezza.

I disagi per il traffico bloccato da e per Trieste e Venezia

I disagi non sono mancati per via dell’incendio del Carso. Verso le 13:30, Autovie ha attivato il servizio by pass di Villesse per consentire alle persone in auto di potersi muovere. In ogni caso, sono stati registrati 3 chilometri di coda, difficili da sostenere con le alte temperature. Il 6 agosto da bollino nero – e non solo per il traffico – ha comportato l’intervento delle squadre di Trieste e Gorizia, oltre alla Protezione Civile e ai Carabinieri Forestali. Si attende ora la stima dei danni per i boschi e non solo.