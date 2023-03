Bologna, incendio in un appartamento: morto un uomo di 62 anni

Un uomo di 62 anni è morto in seguito ad un incendio divampato nella mattina di oggi, lunedì 6 marzo, in un appartamento di una palazzina del quartiere San Donato, a Bologna.

Incendio in un appartamento a Bologna: le dinamiche

Il rogo è scoppiato intorno alle 12.30 di oggi, in via Vestri, nella zona alle spalle del ponte di via Stalingrado. Le fiamme si sono scatenate all’interno di un appartamento situato al terzo e ultimo piano di una palazzina popolare. Fuoco fatale per Giovanni Sarti, morto sul colpo. Il fratello è invece rimasto ferito gravemente. Al lavoro ci sono i Vigili del Fuoco con diverse squadre, autobotti e autoscala. Sul posto presenti anche i Carabinieri con gli specialisti della scientifica per gli accertamenti utili a capire come si è originato l’incendio.

Secondo una prima ricostruzione, ancora molto approssimativa, l’incendio si sarebbe originato dalla cucina dell’abitazione. Paura tra i residenti e vicini, che hanno visto il fumo uscire dalle finestre dell’abitazione. A dare l’allarme sono stati proprio gli altri inquilini del palazzo, allarmati dalle fiamme e dall’odore di fumo. «Mi sono affacciata e ho guardato il fumo che usciva dalla finestra. Poi ho iniziato a battere alla porta e non hanno risposto e siamo stati tutti invitati a scendere dai Vigili del Fuoco», ha dichiarato una vicina.

Chi è la vittima Giovanni Sarti

Purtroppo l’incendio ha causato la morte di un uomo di 62 anni, Giovanni Sarti. I Vigili del Fuoco di Bologna lo hanno trovato esanime appena sono entrati nell’abitazione: per lui non c’era più nulla da fare. Le inalazioni di fumo dovute all’incendio l’hanno fatto morire. Oltre alla vittima, nell’appartamento viveva anche il fratello sordomuto di 61 anni che è rimasto ferito. È stato soccorso e portato fuori dal luogo in fiamme dai pompieri. Portato poi d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni a causa delle ustioni e delle inalazioni di fumo, l’uomo è ricoverato in prognosi riservata.