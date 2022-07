Incendi nel Carso e in Versilia, l’Italia continua a bruciare

L’Italia continua a bruciare. Sono due i roghi che stanno preoccupando in questo momento e per il cui spegnimento si stanno adoperando, con difficoltà, i vigili del fuoco. Insieme ai colleghi sloveni, i pompieri del Friuli-Venezia Giulia hanno lavorato tutta la notte per arginare il rogo che sta divampando sul Carso. Stanno continuano inoltre le operazioni di spegnimento del vasto incendio che da lunedì sera sta devastando le colline di Massarosa, città della Versilia in provincia di Lucca.

Gli incendi sul Carso

Due in realtà i roghi in Friuli: il primo in zona Lisert Monfalcone, l’altro in località Devetaki, al confine con la Slovenia. L’assenza di vento ha limitato il pericolo per i cittadini di Sablici, frazione di Doberdò del lago (Gorizia) da cui comunque sono state evacuate una ventina di abitazioni. Tuttavia, il ristagno dell’aria ha provocato un picco notturno elevatissimo di Pm10 nella città di Monfalcone, rendendo l’aria letteralmente irrespirabile in diversi quartieri. «Se potete non uscite di casa»: è l’appello che la sindaca Anna Maria Cisint ha rivolto questa mattina alla cittadinanza, a causa della densità di fumo nell’aria. Per lo stesso motivo, resterà inattivo oggi il grande impianto Fincantieri di Monfalcone. Chiuso anche un tratto dell’autostrada. In merito alle cause del rogo, sembra da escludere l’azione di piromani. Il primo focolaio pare sia stato innescato da scintille provocate dalla frenata di un treno: vento forte che spirava in quel momento sul Carso e vegetazione secca hanno fatto il resto.

Le fiamme in Versilia

Sulle colline di Massarosa, nella notte, le fiamme sono state invece alimentate dal vento. Il rogo che sta preoccupando in Versilia è stato diviso in settori stabilendo priorità di intervento legate alla prossimità di abitazioni alle quali si avvicinano le fiamme o alla presenza di combustibile gpl, ma non è ancora sotto controllo: i Canadair continuano a sganciare acqua, senza riuscire a domare le fiamme, mentre le operazioni sono rese difficili dal fumo. La stima ancora provvisoria della superficie bruciata è di 560 ettari, prevalentemente di bosco e in parte di olivete.

#Lucca, #incendio boschivo a Massarosa: nella notte oltre 100 #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento, dal mattino in azione 4 Canadair e un elicottero. Evacuate per precauzione 500 persone. Nella clip la ricognizione dei droni con termocamera [#20luglio 8:00] pic.twitter.com/j6kJQNbbcv — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 20, 2022

Evacuate decine di famiglie: si stimano che siano 500 le persone che finora hanno dovuto lasciare le loro case. Durante la notte sono avvenute diverse esplosioni di serbatoi di Gpl a Fibbialla, frazione di Camaiore che è stata evacuata al pari di Valpromaro. Allontanati anche i residenti di Gualdo, frazione di Massarosa.