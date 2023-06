Incendi in Canada, nube di fumo su Ottawa, Toronto e New York

Centinaia di incendi sono divampati nelle foreste del Canada, causando una densa coltre di fumo che si è spinta a nord degli Stati Uniti. «Non uscite di casa e indossate i respiratori» è l’invito della autorità del Paese.

Incendi in Canada

A Ottawa, capitale del Canada, un fumo scuro di colore arancione sta colpendo la città. L’incendio, che ha preso il nome di «Donnie Creek Fire», da settimane sta devastando la British Columbia e il Quebec, l’Ontario e l’Alberta, costringendo migliaia di residenti all’evacuazione. La qualità dell’aria è al livello di guardia in tutta la costa orientale, non solo in Canada ma anche negli Stati Uniti. L’EPA (l’Agenzia per la protezione dell’ambiente) ha emesso allerte in diversi stati, tra cui New England, Illinois, Wisconsin, Connecticut e Minnesota.

Dal Canada una nuvola di cenere è arrivata fino a Manhattan. La coltre grigia ha coperto lo Yankee Stadium, nel Bronx, e la Statua della Libertà. Ieri tutta New York è stata sottoposta ad un’allerta per la qualità dell’aria a causa del fumo e, nel pomeriggio, lo skyline di Manhattan era oscurato da una inquietante nebbia giallastra. Le persone più sensibili alla cattiva qualità dell’aria, come quelle soggette a malattie polmonari e cardiache, i bambini e gli anziani, dovrebbero limitare alcune attività all’aperto.

The half-million district of Halifax in Canada was engulfed in fire pic.twitter.com/760bK6itIK — Truthseeker (@Xx17965797N) May 30, 2023

200 roghi attivi

Secondo il Canadian Interagency Forest Fire Center, solo nella giornata di martedì in Canada sono divampati più di 400 incendi boschivi attivi. In quei luoghi la stagione di incendi è già molto attiva e destinata a peggiorare. Secondo l’agenzia sull’ambiente, più di 200 incendi sono fuori controllo. Sono già circa 26.000 le persone che da lunedì in tutto il Canada sono state evacuate dalle loro abitazioni a causa degli incendi. «Le immagini che abbiamo visto finora in questa stagione sono tra le più gravi accadute in Canada», ha dichiarato Bill Blair, ministro canadese della sicurezza pubblica durante una conferenza stampa.