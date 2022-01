Incastrati, la serie di Ficarra e Picone su Netflix

“Incastrati” è la serie Netflix di Ficarra e Picone che sta spopolando sulla piattaforma streaming. Ecco la trama della fiction e le ultime novità.

“Incastrati” campione di visualizzazioni su Netflix

La serie “Incastrati” di Ficarra e Picone è la più vista su Netflix nel 2022. Ha perfino superato il numero di visualizzazioni del chiacchieratissimo film “Don’t look up”. In particolare, nella fiction che sta spopolando sulla piattaforma streaming, Salvatore Ficarra e Valentino Picone interpretano una coppia di riparatori di elettrodomestici, titolari di un’azienda privata. I due amici si trovano però incastrati, cioè coinvolti per sbaglio, in un omicidio di mafia. E nel tentativo di fuggire dalla scena del crimine, finiscono per cacciarsi in guai più seri.

Così, Ficarra e Picone devono architettare continuamente stratagemmi per sfuggire alle grinfie di Cosa Nostra e per non far insospettire i propri cari. Il tutto, naturalmente, è accompagnato parallelamente dalle storie d’amore dei due protagonisti, che certo non risparmiano loro ulteriori sofferenze.

“Incastrati” è ambientata a Palermo ed è per eccellenza la commedia degli equivoci, adatta a tutti. Senza scadere in futili volgarità, la fiction di Ficarra e Picone è infatti apprezzata anche dai più piccoli.

La seconda stagione si farà

Da due settimane “Incastrati” è nella Top Ten delle serie più viste in Italia, ma le buone notizie per Ficarra e Picone, interpreti e ideatori, non finiscono qui. Presto infatti la fiction sarà “esportata” nel resto del mondo. Dal 27 gennaio infatti Incastrati sarà distribuita nei 190 Paesi in cui è attiva la piattaforma Netflix.

Intanto, come lasciavano presagire i 6 episodi della miniserie, “Incastrati” avrà un sequel. In un’intervista del “Giornale di Sicilia” Salvo Ficarra e Valentino Picone commentano: “Siamo curiosi di vederci tradotti. Scherziamo, ma questa ondata di affetto improvvisa e tutta insieme, ci ha veramente reso felici. E ci sarà il sequel…se Ficarra non lo avrà già spoilerato a parenti e amici”.