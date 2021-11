Si chiama Incastrati ed è la prima serie tv di Ficarra e Picone. Un evento quasi epocale per gli appassionati della comicità siciliana del duo palermitano, che dall’1 gennaio 2022 saranno in streaming su Netflix. E il colosso dello streaming, sul suo canale Youtube, ha annunciato l’uscita con un breve video in cui i due spiegano, a modo loro, di cosa parla la serie. «All’inizio siamo scastrati, poi piano piano ci incastriamo. Ma di che cosa parla questa serie? Signori, Incastrati: siamo due, eravamo scastrati, c’è la Sicilia, c’è il sole, ci sono anche gli asini, che però non volano». Nel video i due attori siciliani, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, entrambi cinquantenni ed ambedue nati e cresciuti a Palermo, presentano così, accavallandosi e ridendo, la prima serie tv della loro carriera.

Incastrati, cosa sappiamo della serie di Ficarra e Picone

La serie Incastrati sarà composta da 6 episodi. Un format già utilizzato da Netflix anche recentemente, come nel caso di Strappare lungo i bordi, scritta, diretta e disegnata da Zerocalcare. Ficarra e Picone si confermeranno il solito duo comico in grado di coinvolgere il pubblico con la classica ironia, il linguaggio siciliano e racconti ricchi di equivoci. I comici siciliani non abbandonano, quindi, uno stile che li ha resi celebri tanto in programmi tv come Zelig, quanto nei sei film scritti e girati insieme. La storia si baserà sull’amicizia tra i due, che però incappano in un omicidio. I guai, gli inconvenienti e gli equivoci arrivano proprio dal momento in cui tentano di scappare dalla scena del crimine. Finiranno per dover avere a che fare perfino con la mafia. Il cast oltre ai due protagonisti vede Marianna Di Martino, Anna Favella, Tony Sperandeo, Maurizio Marchetti, Mary Cipolla, Domenico Centamore e Sergio Friscia. La serie, prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited, è interamente girata in Sicilia. Le riprese sono partite lo scorso 26 aprile e hanno visto Palermo come sede centrale delle scene.