Incastrati 2: uscita e trama della serie Netflix di Ficarra e Picone

La serie tv Incastrati 2 con Ficarra e Picone sarà visibile su Netflix a partire dal 2 marzo. Sei episodi di 25 minuti che vedranno i due comici nella veste di protagonisti, registi e sceneggiatori. Ad annunciarlo proprio il duo comico sul proprio profilo Instagram con una storia dove, sul poster della serie tv, è riportata la didascalia: «Dal 2 marzo i problemi si moltiplicheranno».

Incastrati 2: uscita e trama della serie

La seconda stagione sarà l’ultima per Incastrati, come hanno raccontato i due comici siciliani in un’intervista. «La seconda stagione chiude la serie, che è stata pensata per non proseguire oltre. Il finale svelerà quello che era il progetto iniziale», hanno infatti dichiarato Ficarra e Picone. Incastrati 2 riprende proprio dall’ultima scena della scorsa serie, dove Salvo e Valentino sono in pericolo di vita e “incastrati” in vicende più grandi e più complesse di loro. Ad arricchire la storia una serie di colpi di scena ed un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un uomo misterioso. Umorismo e suspense saranno ancora gli ingredienti principali della serie, dove complesse indagini investigative si mescoleranno a rapporti di coppia burrascosi fra Salvo, Valentino e le rispettive compagne.

Incastrati 2: il cast

Per questa seconda stagione viene confermato il cast della prima: Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino), Sergio Friscia (Sergione), Anna Favella (Ester), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana) Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Marianna di Martino (Agata Scalia), Mary Cipolla (Signora Antonietta) e Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”).

Incastrati ha rappresentato il debutto di Ficarra e Picone nella serialità televisiva e, con Netflix, la serie raggiungerà 190 Paesi. Un nuovo modo di mettersi in gioco, come hanno dichiarato i due. Questa nuova edizione concluderà le vicende attorno a Salvo e Valentino svelando tutti i colpi di scena.