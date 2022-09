In Florida 15 morti per l’uragano Ian. Biden: «il più mortale della storia»

In Florida il bilancio del passaggio dell’uragano Ian è catastrofico, con oltre 2,6 milioni di abitanti senza luce e almeno 15 morti accertati. Si tratta di numeri preliminari, perché le operazioni di salvataggio sono ancora in corso. Proprio il presidente Joe Biden infatti aveva avvertito, parlando dalla sede della protezione civile Usa. «Potrebbe essere l’uragano più letale nella storia della Florida, sentiamo notizie di sostanziali perdite di vite umane». Intanto, il ciclone si è rafforzato.

Uragano Ian fa 15 morti: chi è la prima vittima accertata

Il primo bilancio del passaggio dell’uragano Ian in Florida è catastrofico, con oltre 2,6 milioni di abitanti senza luce e almeno 15 morti. Al momento, inoltre, tantissime persone sono intrappolate nelle loro case e dunque il rischio che la situazione diventi in breve più drammatica è concreto.

«Potrebbe essere l’uragano più letale nella storia della Florida, sentiamo notizie di sostanziali perdite di vite umane», ha infatti avvertito il presidente americano Joe Biden. «In momenti come questi l’America si unisce, e si unirà come una sola squadra», ha aggiunto, parlando dalla sede della Fema, la protezione civile Usa.

La Casa Bianca ha dichiarato lo stato di emergenza e messo in campo gli aiuti finanziari federali a favore delle Contee più danneggiate, nel Sudovest della Florida. Oltre 500 persone hanno ricevuto soccorso nelle contee di Charlotte e Lee. Nel frattempo, proseguono anche le ricerche per trovare venti passeggeri di una nave di migranti. Questa si è capovolta mercoledì nei pressi dell’arcipelago delle Keys, leggermente distante dalla traiettoria dell’uragano.

La prima vittima confermata in Florida è stata registrata nella contea di Volusia, sulla costa orientale. Secondo le autorità si tratta di un uomo di 72 anni «uscito per svuotare la sua piscina durante la tempesta». Un’altra vittima è un uomo di 34 anni, morto nella Contea di Martin, a nord di Palm Beach, ma le notizie sono molto frammentate.

L’uragano si rafforza: Georgia e South Carolina in allerta

Nonostante gli esperti dicano che il ciclone, da ora in poi, sia destinato a scemare di intensità, Ian è tornato da categoria tempesta a quella di uragano. I venti non soffiano più a 240 km orari, come accaduto nei pressi di Fort Meyers, ma comunque sono vicini ai 120 km orari. Dopo la Florida, il devastante tornado fa rotta verso Carolina del Sud, la Carolina del Nord e la Georgia, con condizioni «potenzialmente mortali». Il centro per gli uragani prevede «inondazioni, coste sommerse e forti venti».