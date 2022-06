In arrivo 170 euro in più per gli infermieri: cosa prevedere l’aumento di stipendio 2022

Con l’arrivo sul tavolo dell’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) dell’atto di indirizzo aggiuntivo delle Regioni necessario per sbloccare i fondi, è tutto pronto per la firma del contratto collettivo del settore sanitario. La trattativa punta ad arrivare ad una bozza di accordo contente le cifre reali di aumento di stipendio per gli operatori sanitari, in primis gli infermieri, che potrebbero ricevere un aumento fino a 170 euro.

Contratto Sanità: 170 euro in più per gli infermieri

Gli incrementi della retribuzione tabellare vanno dai 50,5 euro lordi mensili del gradino più basso del personale di supporto fino ai 98,10 euro dei professionisti della salute e dei funzionari, categoria a cui appartengono gli infermieri. Oltre agli aumenti tabellari, costoro riceveranno anche un’indennità di specificità infermieristica finanziata dall’ultima legge di bilancio e che, per i profili più elevati, aggiungerà altri 72 euro all’aumento tabellare. L’incremento mensile lordo ammonterà dunque in totale a circa 170 euro.

Nel nuovo contratto, giocheranno un ruolo importante anche i nuovi incarichi di posizione e di funzione. I primi sono finalizzati ad assicurare lo svolgimento di funzioni organizzative e professionali che richiedono elevati livelli di competenza e responsabilità professionale, amministrativa e gestionale. In questo caso l’indennità riconosciuta sarebbe tra i 10 e i 20 mila euro all’anno (tra gli 830 e i 1.700 euro al mese). I secondi sono invece graduati in base alla complessità della mansione svolta: quella base sarà retribuita con 930 euro all’anno, quella media tra i 4.500 e i 9.500 euro e quella elevata tra i 9.501 e i 13.500 euro (sempre lordi annui).

Contratto Sanità: gli scatti orizzontali

Oltre agli incarichi, il contratto prevedrà anche degli scatti orizzontali di stipendio, ovvero ulteriori aumenti legati in parte alla valutazione e in parte all’anzianità di servizio. Per gli infermieri è previsto un massimo di sette scatti, ciascuno dei quali con un valore annuo di mille euro (si potranno dunque ottenere scatti fino a 7 mila euro durante la vita lavorativa).

Le voci accessorie

Il nuovo provvedimento disciplinerà infine una serie di voci accessorie sempre relative alle indennità: