Imu, torna la doppia esenzione ai coniugi che vivono in comuni diversi

Imu: doppia esenzione per i coniugi che vivono in due comuni diversi, ma solo per esigenze lavorative comprovate. A dirlo è la Consulta, che pone finalmente fine a una questione che era presente da quando era stata introdotta la nuova tassa sugli immobili di proprietà.

Imu doppia esenzione, il caso specifico

Il caso specifico per quanto riguarda la doppia esenzione dell’Imu riguarda una coppia dove i coniugi lavorano in due comuni diversi. In questo caso, uno dei due, per motivi di lavoro, è costretto ad abitare in un comune diverso da quello del resto della famiglia per esigenze lavorative, ma torna nei weekend. Per i giorni di lavoro, il coniuge che abita nel comune diverso non aveva diritto all’esenzione Imu all’inizio. Infatti, l’abitazione dove risiedeva veniva considerata seconda casa, con il pagamento dell’Imu di conseguenza. Per evitare fenomeni come l’elusione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva messo in chiaro che un eventuale caso di doppia esenzione sarebbe stato possibile solo di fronte a comprovate esigenze lavorative.

La Cassazione era intervenuta, dichiarandosi contraria. Infatti, se ci sono due immobili e in ognuno c’era un coniuge, allora nessuna delle due poteva essere considerata abitazione principale valida per l’esenzione. In questo modo, però, si creava una distinzione di casistica. Così, la normativa 146/2021 era intervenuta in merito, predisponendo che i coniugi avessero almeno uno dei due immobili con l’esenzione. L’immobile oggetto di esenzione andava indicato nella dichiarazione IMU.

Imu, doppia esenzione: come funziona ora

Ora la Consulta si è pronunciata, con la sentenza 209/2022. Infatti, ora sarà possibile ottenere l’esenzione Imu per entrambi gli immobili. Secondo questa ultima sentenza, è compito delle autorità locali verificare se c’è elusione o meno. Invece, la precedente normativa prevedeva che non si potesse ottenere la doppia esenzione a prescindere.

Questa casistica non riguarda chi, come figlio, vive in un comune diverso dai genitori, ma solo i coniugi che vivono in comuni diversi.