Imprenditore trovato morto in hotel a Sabaudia: ipotesi morso dal ragno violino

Un imprenditore di origini greche di 58 anni è stato trovato morto in una camera dell’Hotel Oasi di Kufra sul lungomare di Sabaudia, in provincia di Latina. L’ipotesi è che il decesso sia sopraggiunto in conseguenza del morso di un ragno violino.

Pare che Konstantinos Di Pascalis, questo il nome della vittima, sia deceduto dopo una forte reazione allergica con shock anafilattico. L’episodio è accaduto nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 giugno 2023. L’uomo si trovava a Sabaudia per un viaggio di lavoro quando nella sua camera si è sentito male all’improvviso. In poco tempo le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso, prima ancora di riuscire a chiamare i soccorsi. Dopo aver fatto visita ad un’azienda che produce kiwi, aveva fatto ritorno in hotel, era rimasto in camera e nessuno l’aveva più visto uscire. I colleghi, non riuscendosi a mettere in contatto con lui, si sono insospettiti e hanno provato a bussare alla sua porta, ma De Pascalis non ha risposto.

Il personale dell’hotel ha quindi aperto la stanza ed è stata fatta la tragica scoperta. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Sabaudia intervenuti all’interno dell’albergo. Le forze dell’ordine hanno ascoltato colleghi e personale della struttura e ora la salma verrà restituita ai famigliari in Grecia.